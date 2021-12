Inflation in Ungarn im November bei 7,4 Prozent

Die Verbraucherpreise in Ungarn stiegen im November im Jahresvergleich um 7,4 %, nachdem sie im Oktober 6,5 % erreicht hatten, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Preise in der Warenkategorie, die Kraftstoffe für Fahrzeuge einschließt, stiegen um 15,1 % auf Jahresbasis, da die Preise für Kraftstoffe für Fahrzeuge um 37,7 % stiegen, während die Preise für Spirituosen und Tabakwaren um 11 % stiegen, was durch einen Anstieg der Tabakpreise um 16,8 % begünstigt wurde. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen um 6 %, während die Preise für Haushaltsenergie leicht um 0,9 % zunahmen. Die Preise für Gebrauchsgüter stiegen um 6,6 %, die Preise für Bekleidung um 1,8 % und die Preise für Dienstleistungen um 4,6 %. Harmonisiert, um einen besseren Vergleich mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ermöglichen, lag der Verbraucherpreisindex bei 7,5 %. Die Kerninflation, bei der die volatilen Lebensmittel- und Kraftstoffpreise nicht berücksichtigt werden, lag bei 5,3 %. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Inflation um 0,7 %. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr und liegt weit über dem von der ungarischen Zentralbank festgelegten Toleranzbereich von 2 bis 4 %.

Analysten sagten gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die Inflation im November ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, obwohl der Prozess der Eindämmung lange dauern würde. Péter Virovácz von der ING Bank sagte, dass die Preise in 129 der 140 von der KSH beobachteten Produktgruppen gestiegen seien, und er wies auf den „extrem schnellen“ Anstieg der Kraftstoffpreise und der Dienstleistungsgebühren als inflationstreibende Faktoren hin. Angesichts des anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage werde die Situation in den nächsten Monaten wahrscheinlich anhalten. Es sei „fast sicher“, so Virovácz, dass die Inflation im Dezember über 7 % und im ersten Quartal 2022 „deutlich über 6 %“ liegen werde.

Gergely Suppan von der Takarékbank sagte, dass die Zentralbank ihren Zinserhöhungszyklus möglicherweise beschleunigen müsse, um die sekundären Auswirkungen der höheren Rohstoffpreise, des Nachfragebooms in der Wirtschaft nach der Pandemie und des Lohnanstiegs aufgrund des Arbeitskräftemangels zu bekämpfen. Dávid Németh von der K&H Bank sagte, dass die Inflation für das gesamte Jahr 5 % und im nächsten Jahr 4,8 % erreichen könnte. Bis Ende 2022 könnte sich die jährliche Inflation auf 3,5 % verlangsamen, sagte er.

Gábor Regős von Századvég Economic Research sagte, dass die höheren Kraftstoffpreise mehr als 2 Prozentpunkte der aktuellen Inflationsrate ausmachten, und fügte hinzu, dass die Einführung einer Obergrenze für Kraftstoffe die Inflation im Dezember etwas bremsen könnte. Externe Faktoren wie die Verknappung von Rohstoffen trugen zum Anstieg der Inflation bei, aber auch interne Ursachen wie eine hohe Nachfrage und ein schwacher Forint waren ausschlaggebend.

János Nagy, Analyst der Erste Bank, sagte, dass das Erreichen des Inflationsziels der Regierung „länger dauern könnte als bisher erwartet“. Die höheren Energiepreise wirken sich noch nicht auf die Preise der Einzelhandelsunternehmen aus, aber „der Unternehmenssektor ist noch nicht geschützt“, was letztendlich die Verbraucherpreise in die Höhe treiben könnte.