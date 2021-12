Neue Schweizer Gruppe am Balaton

Am Balaton wurde eine neue Gruppe, die «Balaton-Schweizer», gegründet. Die «Balaton-Schweizer» sind eine Gemeinschaft von Schweizerinnen und Schweizern, die im Großraum Plattensee ansässig sind. Die sieben Kerngruppenmitglieder organisieren jeden ersten Montag im Monat einen Stammtisch mit Mittagessen im Restaurant Tompos in Keszthely. Zusätzlich sind kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen geplant und für die Gruppe ist es ein großes Bedürfnis, dass auch Schweizer Traditionen gepflegt werden.



Mit einer Schweizer Tradition, dem Nikolausessen inklusive einem «Grittibänz», feierten dreißig «Balaton-Schweizer» ihre erste Zusammenkunft. Gemütliches Beisammensein, zusammen genießen, lachen, schwatzen und sich austauschen – das wurde gelebt und geschätzt! Und weil es so schön war, traf man sich bereits eine Woche später in der Kirche von Vörs und besichtigte gemeinsam die große Weihnachtskrippe, die aus Naturmaterialien und mit lebensechten Figuren seit 1948 jährlich aufgebaut wird. Die Stimmung unter den Anwesenden war ausgesprochen herzlich und der Anlass wurde nach einem fein duftenden Kaffee in fröhlicher Runde beendet.

Wenn Sie mehr über die «Balaton-Schweizer» erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website balatonschweizer.hu oder schreiben sie eine Mail an: balaton.schweizer@gmail.com. Wir freuen uns, neue Landsleute kennenzulernen.

Stammtisch der «Balaton-Schweizer»

Jeden 1. Montag im Monat um 12.00 Uhr im Restaurant Tompos, Pázmány Péter u. 56, 8360 Keszthely. Infos unter balatonschweizer.hu oder E-Mail: balaton.schweizer@gmail.com