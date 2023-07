Einladung der Schweizer Botschaft für Balaton-Schweizer

Rund 90 um den Balaton lebende Schweizerinnen und Schweizer folgten am 8. Juli 2023 der Einladung vom Schweizer Botschafter Jean-François Paroz nach Balatonfüred. Direkt am See durften wir im über 100-jährigen und denkmalgeschützten Vitorlás Étterem, mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Plattensee einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Die Gäste wurden von Herrn Botschafter Paroz, den anwesenden Vertretern der Schweizer Botschaft sowie dem Restaurantpersonal herzlich und zuvorkommend betreut. Ausserdem informierte die Botschaft über konsularische Angelegenheiten und beantwortete alle Fragen der Anwesenden.

Nebst ausgezeichnetem «Aletsch» Raclette direkt aus der Schweiz, verwöhnte man uns mit einem feinen Buffet, erfrischenden Limonaden und guten Weinen. Als Überraschungsgast war Zsolt Király mit seiner Schiffscrew vor Ort. Zsolt Király, Skipper der Segeljacht «Raffica», hat bisher sieben Mal in der Kategorie «Einrumpfboote» beim Segelwettbewerb Bol d’Or auf dem Genfersee gewonnen und konnte auch in diesem Jahr auf dem Balaton eine Regatta für sich entscheiden.

Eine weitere bekannte Persönlichkeit, die unter den anwesenden Gästen weilte, war Sándor Bagyó (auch, ein Schweizer Staatsbürger). Er ist Präsident des Ungarischen Wasserrettungsdienstes (VMSZ: Vízimentök Magyarországi Szakszolgálata) und seit 1988 in der Wasserrettung tätig, aber zusätzlich auch in vielen anderen Rettungsgebieten aktiv.

Bis in den späten Abend tauschte man sich in guter Gesellschaft über interessante Themen aus, knüpfte neue oder pflegte bereits vorhandene Kontakte und man hatte es sehr gut miteinander. Ein sehr gelungener, kurzweiliger Anlass, der viel Lob und Anerkennung verdient! (Fotos des Anlasses finden Sie unter: https://balatonschweizer.hu)

