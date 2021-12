Schuhkarton-Geschenke der Baptistischen Wohltätigkeitsorganisation gehen an über 50.000 Kinder

Die Ungarische Baptistische Wohltätigkeitsorganisation hat 50.930 Einzelspenden in Schuhkartons gesammelt, die als Weihnachtsgeschenke an Kinder in armen Familien verteilt werden sollen, teilte die Organisation am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.





In den letzten beiden Tagen der beliebten Schuhkarton-Aktion, die in diesem Jahr zum 18. Mal stattfand, seien rund 10.000 Spenden eingegangen, so die Organisation. Ein Teil der Kartons wird an ungarische Kinder in Rumänien und der Ukraine gehen.