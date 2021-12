Ungarisches Rotes Kreuz verteilt 34 Tonnen Weihnachtsspenden

Das Ungarische Rote Kreuz hat in Zusammenarbeit mit einer Handelskette 34 Tonnen Waren gesammelt, die es zu Weihnachten an bedürftige Menschen und Familien verteilen wird, teilte die Organisation am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Zu den Gütern gehören haltbare Lebensmittel, Sanitär- und Hygieneartikel, Süßigkeiten und Spielzeug, die von Kunden in 24 Auchan-Kaufhäusern an den vergangenen zwei Adventswochenenden im ganzen Land gespendet wurden, hieß es in einer Erklärung. Die Spenden werden von Experten aus dem Bereich der Sozialfürsorge zu gemeinsamen Paketen zusammengestellt und mit Hilfe der regionalen Büros des Roten Kreuzes verteilt. „Die Spenden werden uns helfen, 9.700 Menschen und Familien zu unterstützen, vor allem in der Weihnachtszeit, aber auch später an den normalen Tagen für ein paar Wochen“, sagte Judit Waller-Fekete, eine Vertreterin des Roten Kreuzes, in der Erklärung.