Baptistische Wohltätigkeitsorganisation bittet um Spenden für Schulanfänger

Die Ungarische Baptistische Wohltätigkeitsorganisation hat eine Spendenaktion gestartet, um 2.500 bedürftige Kinder zu unterstützen, die in diesem Jahr eingeschult werden, teilte die Organisation in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Im vergangenen Jahr verteilte die Wohltätigkeitsorganisation ebenso viele Pakete mit Schulheften, Bleistiftboxen, Klebstoff, Sportausrüstung und Schulranzen, vor allem in den ärmeren nördlichen und nordöstlichen Komitaten des Landes. Béla Szilágyi, der Leiter der Wohltätigkeitsorganisation, sagte, dass die Organisation das ganze Jahr über arme Familien mit Kleidung und Lebensmitteln unterstützt. Zu den Sammelstellen in der Stadt gehört der Nyugati-Platz (30./31. August), und Online-Spenden können unter www.sulidoboz.hu abgegeben werden. Inzwischen hat das Rote Kreuz auch eine Online-Spendenaktion für 3.000 Schulkinder und ihre Familien im ganzen Land gestartet, teilte die Organisation am Freitag mit. Die Aktion, die am 31. August endet, konzentriert sich ebenfalls auf das Sammeln und Liefern von Schulmaterial wie Buntstifte, Sportkleidung und Sportschuhe.