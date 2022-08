Ungarisches Rotes Kreuz hat seit Februar 280.000 Menschen geholfen

Das Ungarische Rote Kreuz hat in den vergangenen sechs Monaten 280.000 Menschen, die aus der Ukraine kommen und sich im Land aufhalten, Hilfe geleistet, teilte die Organisation am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Mitglieder und Freiwilligen der schnellen Eingreiftruppe H-HERO haben seit dem Ausbruch des Krieges im Februar 2.074 Menschen in der Grenzregion versorgt, hieß es in einer Erklärung. Der Komitatsverband Borsod-Abaúj-Zemplén hat bisher mehr als 300 Tonnen Hilfsgüter im Wert von 270 Millionen Forint (657.000 EUR) an seine ukrainische Partnerorganisation in den Unterkarpaten geliefert.

Die Organisation betreibt Einrichtungen für die langfristige Unterbringung von 30-130 Menschen in acht Orten, nämlich Budapest, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Likócs, Makó, Miskolc, Salgótarján und Szeged.