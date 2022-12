Varga: Verknüpfung der Auszahlung von EU-Mitteln mit nicht verwandten Themen „gefährlicher Präzedenzfall“

Der Versuch einiger EU-Länder, die Bewilligung des ungarischen Konjunkturpakets an „völlig unbeteiligte“ Themen wie die globale Mindestkörperschaftssteuer oder ein 18-Milliarden-Euro-Darlehen zur Unterstützung der Ukraine zu knüpfen, sei „nicht fair“ und würde „einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen“, sagte Finanzminister Mihály Varga am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister (ECOFIN), dass die jüngste positive Bewertung des ungarischen Konjunkturprogramms durch die Europäische Kommission „nach eineinhalb Jahren“ ein „bedeutender Schritt nach vorne“ sei. Alle Mitgliedsstaaten unterstützen den Inhalt des Plans, so dass er noch vor Jahresende offiziell verabschiedet werden könnte, sagte er.

Gleichzeitig bedauerte Varga, dass die Europäische Kommission an ihrem Vorschlag festhält, die Auszahlung der Mittel für drei operative Programme auszusetzen, obwohl die Regierung bis zum Ablauf der Frist im November 17 Auflagen erfüllt hat. Da dies das erste Mal ist, dass die rechtsstaatliche Konditionalität angewandt wird, haben mehrere Mitgliedsstaaten gesagt, dass die EU-Kommission „fair, objektiv und verhältnismäßig bleiben“ und „ihren Standpunkt auf Fakten stützen“ sollte, sagte er.

Zu den Plänen, dass die EU-Mitgliedsstaaten einen gemeinsamen Kredit in Höhe von 18 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine aufnehmen, sagte Varga, dass Ungarn diesem Plan nicht zustimmen werde. Ungarn sei bereit, der Ukraine weiter zu helfen, werde aber nur auf der Grundlage eines bilateralen Abkommens mit im Voraus festgelegten konkreten Zielen eigene Mittel zur Verfügung stellen. Zur Frage der globalen Mindestkörperschaftssteuer merkte Varga an, dass der ungarische Steuersatz mit 9 % einer der niedrigsten sei. Der internationale Versuch, eine globale Mindeststeuer einzuführen, würde diesen Satz auf 15 % anheben, sagte er. Ein solcher Schritt würde Arbeitsplätze kosten und der Wettbewerbsfähigkeit des Landes schaden, weshalb Ungarn ihn nicht unterstütze, sagte er.