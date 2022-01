Zentralbank fordert Revolut Bank auf, eine ungarische Tochtergesellschaft zu gründen

Die Revolut Bank sollte ihre Aktivitäten in Ungarn als Tochtergesellschaft mit lokalem Hauptsitz und Kapitalausstattung durchführen, sagte die Zentralbank (NBH) am Dienstag und erneuerte ihre Aufforderung an die Bank, das Lizenzierungsverfahren für eine lokale Niederlassung einzuleiten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Derzeit müssen sich die mehreren hunderttausend Kunden der Revolut Bank in Ungarn mit rechtlichen Beschwerden auf Litauisch oder Englisch an die litauischen Behörden wenden, so die NBH, die auch Ungarns Finanzaufsichtsbehörde ist. Sie erklärte, dass sie zwar den Wettbewerb und die Innovation unterstütze, um die Effizienz zu verbessern und die Kosten unter den Marktteilnehmern zu senken, dass diese Ziele jedoch nicht die Interessen der ungarischen Kunden gefährden dürften.