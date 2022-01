Ungarns Zentralbank erhöht den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,9 Prozent

Die Ungarische Zentralbank (NBH) hat auf ihrer regulären Sitzung am Dienstag den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,9 % angehoben. Die Mitglieder des Währungsrates erhöhten auch den Zinskorridor um den gleichen Betrag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung sagte der Rat, dass die Risiken für die Inflation „weiterhin aufwärts gerichtet sind“, und fügte hinzu, dass das Risiko des Alternativszenarios der Zentralbank, das von einem höheren externen Inflationsumfeld ausgeht, „zugenommen hat“.

„Anhaltend hohe Rohstoff-, Getreide-, Nahrungsmittel- und Energiepreise sowie erhöhte internationale Frachtkosten deuten weiterhin auf einen anhaltenden externen Inflationsdruck hin“, so der Rat. „Gleichzeitig kann der angespannte Arbeitsmarkt in Verbindung mit einem beschleunigten Lohnwachstum und einem höheren Inflationsumfeld zu einem weiteren Anstieg der Inflationserwartungen und einer Zunahme der Zweitrunden-Inflationsrisiken führen“, fügten die Entscheidungsträger hinzu.

„Um die Zweitrunden-Inflationsrisiken abzumildern und die Erwartungen angemessen zu steuern, ist es notwendig, den Leitzinserhöhungszyklus auf monatlicher Basis und in größeren Schritten als im Dezember fortzusetzen. Infolgedessen wird sich der Leitzins in den kommenden Monaten allmählich an den Zinssatz für einwöchige Einlagen annähern“, so der Rat. Der Zinssatz für einwöchige Einlagen bewegte sich von Juni bis November parallel zum Leitzins, als der Rat beschloss, dass die Zentralbank die Möglichkeit haben muss, ihn über den Leitzins hinaus festzulegen, um „schnell und flexibel“ auf einen Anstieg der kurzfristigen Risiken auf den Finanz- und Rohstoffmärkten zu reagieren. Der Satz liegt jetzt bei 4,00 %.

Auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung erklärte der stellvertretende NBH-Präsident Barnabás Virág, die Zentralbank sei bereit, den einwöchigen Einlagensatz weiter anzuheben. Er fügte hinzu, dass der Leitzins „begonnen habe, den einwöchigen Einlagensatz einzuholen“. Er sagte, dass sich der Leitzins und der Zinssatz für einwöchige Einlagen „im Laufe der ersten Jahreshälfte annähern könnten“.