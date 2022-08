Ungarische Zentralbank hebt Leitzins um 100 Basispunkte an

Die ungarischen Währungshüter haben auf ihrer regulären Sitzung am Dienstag den Leitzins der Zentralbank um 100 Basispunkte auf 11,75 % angehoben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Außerdem beschloss der Währungsrat am Dienstag, den O/N-Einlagensatz um 100 Basispunkte auf 11,25 % und den O/N-Satz sowie den Satz für besicherte Kredite mit einwöchiger Laufzeit um 100 Basispunkte auf 14,25 % anzuheben. Der O/N-Einlagensatz und der besicherte Kreditzins markieren das untere bzw. obere Ende des „Zinskorridors“ der Zentralbank. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen.

„Der weitere Anstieg der Inflation und die anhaltenden Inflationsrisiken rechtfertigen die entschlossene Fortsetzung des Straffungszyklus“, bekräftigte der Rat in einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung. „Die Aufrechterhaltung strafferer monetärer Bedingungen über einen längeren Zeitraum ist gerechtfertigt, um die zunehmenden Zweitrunden-Inflationsrisiken, die sich aus anhaltend negativen Angebotseffekten ergeben, in den Griff zu bekommen“, hieß es weiter. Der Rat bekräftigte, dass der Straffungszyklus so lange fortgesetzt wird, „bis sich die Inflationsaussichten nachhaltig in der Nähe des Zentralbankziels stabilisieren und die Inflationsrisiken am Horizont der Geldpolitik ausgeglichen sind“.