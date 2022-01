Varga besucht Dreharbeiten für die „Hollywood-Superproduktion“ Slingshot in Ungarn

Finanzminister Mihály Varga hat den Drehort der „Hollywood-Superproduktion“ Slingshot in den Korda Studios am Stadtrand von Budapest besucht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Varga traf die Crew und die Hauptdarsteller, darunter die Oscar-Preisträger Casey Affleck und Laurence Fishburn, die mit dem Regisseur Mikael Hafstrom in Etyek den Science-Fiction-Thriller drehen, wie der Minister in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mitteilte. Varga erklärte, dass Filmproduktionen in Ungarn im vergangenen Jahr trotz der Pandemie über 200 Milliarden Forint (555 Mio. EUR) einbrachten. Die lokale Filmindustrie beschäftige 20.000 Menschen, fügte er hinzu.

„Ungarn ist zu einem der beliebtesten Drehorte in Europa geworden, was zum großen Teil auf die Steuererleichterungen der Regierung zurückzuführen ist, aber auch auf unsere professionellen und modernen Studios“, sagte er. Ungarn profitiert von dieser Steuererleichterung in Form eines höheren Wirtschaftswachstums „um das Dreifache“, fügte er hinzu. Slingshot wird vollständig in Ungarn an Drehorten in und um Budapest gefilmt.