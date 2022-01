Mutmaßlicher Drogenhändler in Budapest verhaftet

Ein deutscher Staatsangehöriger, der im Verdacht steht, für einen Verbrecherring zu arbeiten, der tonnenweise Kokain aus Südamerika nach Deutschland importiert hat, wurde am Mittwoch in Budapest verhaftet, teilte das Nationale Ermittlungsbüro am Donnerstag auf der offiziellen Website der Polizei mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Mann wird mit einem Verbrecherring in Verbindung gebracht, der an einer 16 Tonnen schweren Kokainlieferung beteiligt war, die am 12. Februar letzten Jahres in Hamburg beschlagnahmt wurde – eine der größten Drogenlieferungen, die jemals in Europa aufgegriffen wurde, so police.hu. Die deutsche Polizei wandte sich über das ENFAST-System von Europol an die ungarischen Behörden, als sie entdeckte, dass sich der Mann in Ungarn versteckt hielt, so die Website. Da der Mann als bewaffnet und gefährlich galt, kooperierte die ungarische Polizei mit der Anti-Terror-Einheit, um ihn in einer Wohnung im Zentrum von Budapest festzunehmen, so police.hu.