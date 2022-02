Ungarischer Luftfahrtindustrie-Cluster hält konstituierende Sitzung ab

Wie das Ministerium für Innovation und Technologie mitteilte, fand am Montag in Budapest die Eröffnungssitzung des ungarischen Clusters für die Luftfahrtindustrie statt, nachdem die Charta unterzeichnet worden war – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Cluster zielt darauf ab, die F&E&I-Kapazitäten der Hersteller der Luftfahrtindustrie zu erhöhen und ihre internationalen Beziehungen zu stärken, so das Ministerium. Hauptziel der Zusammenarbeit sei es, die ungarische Luftfahrtindustrie bis 2026 ins europäische Mittelfeld und bis zum Ende des Jahrzehnts in die Spitzengruppe zu führen, zitierte das Ministerium den Minister für Innovation und Technologie, László Palkovics.

Der neue Cluster soll nicht nur die Interessen der Wirtschaftsakteure der Branche vertreten, sondern auch die Voraussetzungen für die Bündelung der Ressourcen schaffen, die zur Förderung des Luftfahrtsektors und zur Gewährleistung eines hohen wissenschaftlichen Niveaus erforderlich sind, heißt es in der Erklärung. Palkovics begrüßte die jüngsten Erfolge der ungarischen Luftfahrtindustrie und verwies auf das im Bau befindliche Airbus-Werk in Gyula, den Bau innovativer Flugzeuge in Jakabszállás in Mittelungarn und den Flughafen Pogány in der Nähe von Pécs im Süden. Er wies auch auf die Gründung der Drohnen-Koalition hin, der inzwischen über 100 Unternehmen, Berufs- und Interessenverbände sowie Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen angehören.