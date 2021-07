Sitzung des nationalen Sicherheitsausschusses zu Pegasus ist nicht beschlussfähig

Eine Sitzung des nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments, die am Montag hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte, um Fragen rund um die Spionagesoftware Pegasus zu diskutieren, war nicht beschlussfähig, da die Abgeordneten der Regierungsparteien fernblieben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





János Stummer, der Leiter des Ausschusses für die oppositionelle Jobbik, der sozialistische Abgeordnete Zsolt Molnár und Péter Ungár von der LMP hatten Gespräche mit Innenminister Sándor Pintér, der an der abgebrochenen Sitzung hätte teilnehmen sollen. Stummer sagte, er werde den Ausschuss für den ersten Tag der Herbstsitzung des Parlaments einberufen, und schlug vor, eine Untersuchung im Zusammenhang mit Pegasus zu starten.

Unter Bezugnahme auf frühere Presseberichte, die nahelegten, dass die Regierung Pegasus benutzt habe, um Journalisten, Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens auszuspionieren, sagte Stummer, dass „die Regierung so tut, als ob es keinen Skandal gäbe, sondern nur Panikmache, während sie jedes Mittel nutzt, um der politischen Verantwortung zu entgehen.“ Er merkte an, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in dem Fall nicht eingerichtet werden könne, da die regionale Staatsanwaltschaft von Budapest die Angelegenheit untersuche, sagte aber, dass die Oppositionsmitglieder seines Ausschusses herausfinden würden, „ob eine solche Software in den letzten Jahren gekauft wurde, und wenn ja, wer, wann, zu welchem Zweck und unter welcher Lizenz sie benutzt hat“. Er fügte hinzu, dass sichergestellt werden müsse, dass solche Spionagesoftware in Zukunft nicht mehr eingesetzt werde, da „sie in einem Rechtsstaat nichts zu suchen hat“.

Molnár sagte, dass die Spionagesoftware zwar legal beschafft worden sein mag, aber „die Hauptfrage ist nicht ihr Kauf, sondern … ob sie missbraucht wurde“. Er warf den Regierungsparteien vor, die Ausschusssitzung zu boykottieren, und nannte ihre Abwesenheit eine Bestätigung dafür, dass sie etwas zu verbergen haben“. „Die Wahrheit kann nicht durch technische Schachzüge wie das Ungültigmachen einer Ausschusssitzung ausgelöscht werden“, sagte Molnár. Mit Blick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen fügte er hinzu, dass „eine endgültige Lösung im Frühjahr 2022 erreicht werden könnte“.