Ungarn, die eine westliche Booster-Impfung erhalten haben, dürfen in alle EU-Länder einreisen

Ungarn, die eine von der Europäischen Union zugelassene Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben, auch wenn sie ursprünglich einen östlichen Impfstoff erhielten, dürfen in alle EU-Länder einreisen, sagte ein Europaabgeordneter der Allianz Sozialisten-Párbeszéd am Mittwoch unter Berufung auf den Justizkommissar der EU – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das digitale Covid-Zertifikat der EU ist 270 Tage lang für diejenigen gültig, die zwei Impfungen erhalten haben, und kann für unbegrenzte Zeit von denjenigen verwendet werden, die auch eine von der EU genehmigte Auffrischungsimpfung erhalten haben, sagte István Ujhelyi unter Berufung auf den EU-Justizkommissar Didier Reynders. Ujhelyi betonte jedoch, dass die neue Verordnung nur für die Einreise in die Mitgliedstaaten gelte und fügte hinzu, dass Ungarn, die bereits einen Ostimpfstoff erhalten hätten, sich der Einschränkungen bewusst sein sollten, denen sie in dem Land, in das sie reisen, unterliegen könnten.