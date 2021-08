Bewohner von Pflegeheimen im Komitat Pest erhalten Covid-Auffrischungsimpfung

Fast 60 % der Bewohner von Pflegeheimen im Komitat Pest haben bisher eine Covid-19-Auffrischungsimpfung erhalten, und noch mehr Bewohner werden in nächster Zeit eine dritte Impfung erhalten, so der Regierungsbeauftragte des Komitats am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ungarn, die ihre zweite Covid-Impfung bereits vier Monate hinter sich haben, können ab dem 1. August eine Auffrischungsimpfung erhalten. Richárd Tarnai sagte, dass bisher fast alle Pflegeheimbewohner und Mitarbeiter im Komitat angegeben haben, dass sie die Auffrischungsimpfung erhalten wollen. „Ich empfehle allen, die dritte Dosis zu nehmen, da sich das Virus im Herbst wahrscheinlich schneller ausbreiten wird“, sagte er.

Bislang haben etwa 52.000 Ungarn eine Covid-19-Auffrischungsimpfung erhalten, und etwa 64.000 haben sich für eine solche Impfung angemeldet, wie koronavirus.gov.hu am Dienstag mitteilte.