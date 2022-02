BudapestGO – die neue Verkehrsmittel-App der Hauptstadt

BudapestGO ist die neue Verkehrs-App der Hauptstadt, mit der man vom Kauf eines Abonnements bis hin zu aktuellen Verkehrsinformationen alles abrufen kann, sagte Samu Balogh, der Stabschef des Bürgermeisters, am Montag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Balogh sagte, dass die Budapester Verwaltung an nachhaltige und intelligente Investitionen glaube, und dass BudapestGO in diese Kategorie falle. Die Reisenden in der Stadt werden die App nutzen können, um ihre Routen zu planen, Fahrkarten und Abonnements zu kaufen und Mobilitätsdienste zu personalisieren, fügte er hinzu. Die vorherige Verwaltung habe „12 Milliarden Forint (34 Mio. EUR)“ für ein E-Ticket-System ausgegeben, das „niemals umgesetzt worden wäre“, sagte er. Die Entwicklung des neuen Systems habe dagegen weniger als ein Jahr gedauert und nur einen Bruchteil der Kosten verursacht, so Balogh weiter.

Informationen über die staatliche Eisenbahngesellschaft und die Vorortbahn MÁV-HÉV werden in der App in Echtzeit angezeigt. BudapestGO ersetzt die BKK Futár-App.