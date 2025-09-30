Karácsony: Inhaber von Zeitkarten können ab Oktober günstiger mit dem Flughafenbus fahren

Inhaber von Zeitkarten können ab Mittwoch günstiger mit dem Flughafenbus fahren, teilte der Bürgermeister auf seiner Facebook-Seite mit. Das Budapester Verkehrszentrum teilte später mit, dass das Zusatz-Flughafen-Linienticket in der BudapestGO-App unter dem Menüpunkt „Sonstige Fahrkarten” verfügbar sein wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Karácsony schrieb in seinem Beitrag vom Dienstag: Ab dem 1. Oktober können Fahrgäste mit einer Budapest-, Pest- oder Landesfahrkarte den 100E Airport Express für nur zwei Fahrkartenpreise, also 1000 Forint, nutzen. Das ermäßigte Zusatz-Ticket ist in der BudapestGO-App erhältlich und kann auch mit einer Papierfahrkarte genutzt werden, fügte er hinzu. Personen unter 14 Jahren, über 65 Jahren und mit einer Rentnerfahrkarte oder einem MÁK-Ausweis können weiterhin kostenlos mit dem Bus fahren, teilte der Bürgermeister mit.

Das Budapester Verkehrszentrum teilte mit, dass das Zusatz-Flughafen-Linienticket in der BudapestGO-App unter dem Menüpunkt „Sonstige Fahrkarten” verfügbar sein wird und nur mit einer gültigen (digitalen oder gedruckten) Monatskarte gekauft und validiert werden kann. Beim Einsteigen müssen die Fahrgäste ihren gültigen Fahrausweis vorzeigen, danach können sie das zusätzliche Flughafen-Linienticket entwerten, fügten sie hinzu. Neben der Einführung des neuen Tickettyps gibt es eine weitere Änderung: Ab dem 1. Oktober steigt der Preis für ein Einzelfahrtticket für die Linie 100E, das nicht im Abonnement gekauft wurde, von 2200 Forint auf 2500 Forint, wie mitgeteilt wurde.