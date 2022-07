Sprunghafter Anstieg der Gästeübernachtungen in Ungarn im Mai

Die Zahl der Gästeübernachtungen in kommerziellen Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Mai um 146 % auf 1.769.000 und erholte sich damit von einer niedrigen Pandemie-Basis, so das Statistische Zentralamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der von inländischen Reisenden verbrachten Übernachtungen stieg um 58 % auf 921.000 und die Zahl der von ausländischen Besuchern verbrachten Übernachtungen stieg um 523 % auf 847.000. Das KSH stellte fest, dass die Zahl der Gästeübernachtungen immer noch 32 % niedriger war als im gleichen Monat des Jahres 2019, also vor der Coronavirus-Krise. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe stiegen im Mai um 193 % auf 43 Mrd. Forint (105,3 Mio. EUR).