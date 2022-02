Ungarn entsendet neues EUFOR-Kontingent nach Bosnien-Herzegowina

Ungarn hat ein neues Truppenkontingent nach Bosnien und Herzegowina entsandt, das dort Ende des Monats seinen Dienst im Rahmen der EUFOR-Friedensmission antreten wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Generalmajor László Garas von den ungarischen Streitkräften sagte am Freitag bei der Entsendungszeremonie in Székesfehérvár in Mittelungarn, dass Bosnien und Herzegowina aufgrund seiner komplexen ethnischen und religiösen Situation und seiner besonderen staatlichen Struktur noch immer nicht als stabiles Land angesehen werden könne. Die EUFOR-Mission diene jedoch der Stärkung der Sicherheit in der Region. Die ungarischen Truppen seien in der Lage, alle ihre Verpflichtungen im Rahmen der Mission effektiv zu erfüllen und zur Stärkung der europäischen Verteidigungskapazitäten beizutragen, sagte er.