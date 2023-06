Orbán: Ungarn für schnellen EU-Beitritt Bosniens

Ungarn hat eine souveräne Außenpolitik und unterstützt den schnellstmöglichen EU-Beitritt von Bosnien-Herzegowina, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán nach einem Treffen mit dem Präsidenten der Serbischen Republik von Bosnien-Herzegowina Milorad Dodik – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die ungarische Position in einigen Bereichen mit der der EU übereinstimme, in anderen Bereichen jedoch abweiche, und er kritisierte die EU für die langsamen Fortschritte im Beitrittsprozess Bosnien-Herzegowinas. Nach Ansicht der ungarischen Außenpolitik sollten die EU-Ressourcen, die zur Verringerung der Ungleichheiten dienen, den Ländern vor dem Beitritt zur Verfügung gestellt werden, wenn die EU will, dass sie beitreten. „Unsere Außenpolitik lehnt den Sanktionsansatz ab; wir unterstützen keine Sanktionen und werden dies auch nicht tun“, fügte er hinzu. Orbán sagte, dass die Einwohner eines Landes in der Lage sein sollten, politische Entscheidungen zu treffen, während internationale Akteure einen Schritt zurücktreten sollten, und fügte hinzu, dass dies etwas ist, wofür Ungarn steht. Der Ministerpräsident erklärte, dass Ungarn und Bosnien-Herzegowina ein großes Potenzial in der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Landwirtschaft sähen. Die beiden Seiten hätten beschlossen, einen Sonderausschuss einzurichten, der alle drei Monate Berichte über die Fortschritte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit vorlegen werde, um eine schnelle Entscheidungsfindung zu ermöglichen.