Ungarn: Stimmung in der Wirtschaft verschlechtert sich

Der Geschäftsklimaindex des Wirtschaftsforschungsinstituts (GVI) der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) fiel im Januar auf +32 Punkte von +37 Punkten im Oktober und lag damit praktisch auf dem Niveau von Q2 2019 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Abgesehen von der erwarteten Kapazitätsauslastung waren die Führungskräfte bei allen Teilindikatoren pessimistischer als im Oktober. Am stärksten fiel die Einschätzung der Investitionsaussichten, die um 17 Punkte abnahm. Großunternehmen sind optimistischer, was den aktuellen Auftragsbestand, die aktuelle Geschäftslage, die aktuelle und erwartete Rentabilität, den erwarteten Personalbestand und die erwartete Kapazitätsauslastung betrifft.

Die KMU sind optimistischer in Bezug auf die Produktion in den letzten sechs Monaten, die Produktionsaussichten, die voraussichtliche Geschäftslage und die Investitionsaussichten. Das Vertrauen war bei den Unternehmen des Baugewerbes mit +40 Punkten am höchsten. Es folgten +39 Punkte bei den Unternehmen des Dienstleistungssektors, +32 Punkte im Handelssektor und +27 Punkte im verarbeitenden Gewerbe. Der Wert des vierteljährlichen Unsicherheitsindex lag im Januar bei +37 Punkten, zwei Punkte weniger als im Oktober. Das GVI befragte 350 Führungskräfte zu ihrer Meinung über die Geschäftslage und die Aussichten ihres Unternehmens.