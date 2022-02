Baolong errichtet europäischen Standort in Ungarn

Der chinesische Automobilzulieferer Baolong wird in Szigetszentmiklós in der Nähe von Budapest ein Werk mit einem Investitionsvolumen von 5 Mrd. Forint (14,1 Mio. EUR) errichten, in dem Teile für Elektro- und Smart-Fahrzeuge hergestellt werden sollen, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Regierung unterstützt die Greenfield-Investition, die 35 neue Arbeitsplätze schaffen wird, mit einem Zuschuss von 1,5 Milliarden Forint. Baolong bringe seine europäische Basis für die Elektromobilitätsstrategie nach Ungarn, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass die Investition der ungarisch-chinesischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit neuen Schwung verleihen werde.

Der Minister sagte, die Automobilindustrie, die er als Rückgrat der ungarischen Wirtschaft bezeichnete, befinde sich in einem revolutionären Wandel. „Dies ist der bedeutendste und folgenreichste Prozess, der heute in der Weltwirtschaft stattfindet“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass die Länder, die ihn erfolgreich bewältigen, ein langfristiges Wirtschaftswachstum erleben und einen langfristigen Wettbewerbsvorteil erlangen würden. „Wir können ohne Übertreibung sagen, dass Ungarn der Champion dieses Übergangs ist“, sagte er und wies darauf hin, dass Ungarn der weltweit fünftgrößte Exporteur von Batterien für Elektrofahrzeuge ist. Szijjártó sagte, es sei auch klar, dass Unternehmen aus dem Osten immer mehr an Bedeutung gewännen, und fügte hinzu, dass ihre Entscheidungen darüber, wo sie in Europa investieren wollten, einen grundlegenden Einfluss auf den wirtschaftlichen Wettbewerb auf dem Kontinent hätten.

Ungarn profitiere in hohem Maße von seiner wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit mit China. Der bilaterale Handelsumsatz habe im vergangenen Jahr 11 Milliarden Dollar überschritten und sei damit gegenüber 2020 um 11 % gestiegen. Er kritisierte die „Heuchelei“ Europas in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Während die mächtigeren europäischen Länder die kleineren für ihre Beziehungen zu China kritisierten, seien sie diejenigen, die die größten Geschäfte machten. „Wir werden uns weiterhin für pragmatische Beziehungen zu China einsetzen, die auf gegenseitigem Respekt basieren“, sagte Szijjártó.