Gulyás: V4-Kooperation ist langfristig verlässlich

Die Zusammenarbeit in der Visegrad-Gruppe ist verlässlich, unparteiisch und respektiert die Interessen aller Mitgliedsstaaten und ist zu einem wichtigen Faktor in der Europäischen Union geworden, sagte der Stabschef des ungarischen Ministerpräsidenten am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gergely Gulyás sagte auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der für EU-Angelegenheiten zuständigen Minister der Tschechischen Republik, Ungarns, Polens und der Slowakei, alle V4-Staaten seien der EU verpflichtet und sähen keine Alternative zur „institutionellen europäischen Zusammenarbeit“. Gleichzeitig wies Gulyás darauf hin, dass die Kohäsion, also die Verringerung des Entwicklungsgefälles zwischen den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, im Vertrag von Lissabon als vorrangiges Ziel der EU verankert ist.

Ziel des Treffens am Freitag sei es gewesen, so Gulyás, in einer Zeit intensiver Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über die Finanzierung für den Finanzzyklus 2021-2027 „bewährte Praktiken zu koordinieren und auszutauschen“. Die Visegrad-Länder haben ihre geplanten operativen Programme größtenteils eingereicht, und die „technologischen und fachlichen Gespräche mit der Europäischen Kommission kommen gut voran“. „Wenn die Politik nicht eingreift, hoffen wir, innerhalb von ein oder zwei Monaten ein Partnerschaftsabkommen für den nächsten Finanzzyklus zu erreichen“, sagte er und fügte hinzu, dass dies wichtig sei, da die meisten Mitgliedstaaten dazu neigten, ihre Projekte vorzufinanzieren.