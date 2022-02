1. Tag der offenen Tür für Hochzeiten im Zala Springs Golf Resort

Das schöne Golfresort in Zalacsány lädt am 26. Februar 2022 zum 1. Tag der offenen Tür für Hochzeiten ein. Sie planen den schönsten Tag des Lebens und suchen eine besondere Location? Dann lassen Sie sich vom herrlichen Ambiente des Zala Springs Golf Resorts inspirieren. Lernen Sie an diesem Tag die Anlage mit ihrer prächtigen Umgebung und die hervorragenden Angebote näher kennen.

Außerdem werden unter dem Motto „Taste of love Zalasprings“ auf einer Art Hochzeitsmesse diverse Dienstleistungen für das gute Gelingen einer unvergesslichen Hochzeitsfeier vorgestellt. Dazu gehören Hochzeitsmenüs und Desserts, Brautkleider, Make-ups, Frisuren, Dekorationen, Hochzeitsreisen oder auch Ideen für Fotoserien und Fotoalben. Die Aussteller stehen den Besuchern von 14 bis 18 Uhr für Gespräche und Anregungen gern zur Verfügung.

Programm

14 Uhr

Eröffnung der Ausstellung mit Welcome-Drink und Fingerfood

16-18 Uhr

Anfertigung von Make-ups und Frisuren, sowie Brautkleideranproben

18 Uhr

mehrgängiges Abendessen nach Empfehlungen des Küchenchefs

Aussteller

https://www.facebook.com/eskudnimernek

https://www.facebook.com/lantzky.kornelia

https://www.facebook.com/buzavirageskuvo

https://www.facebook.com/kakasbonon

https://www.facebook.com/szilviasotimakeup

https://www.facebook.com/Heaven-Hair-198495990698104

https://www.clickbysimon.com/

https://loveontheweekend.hu/

https://www.findyourmoment.hu/

https://www.facebook.com/macherietortamuhely

https://www.facebook.com/rosaeskuvoiszalon

https://www.facebook.com/photofuncompany/

https://www.poppieandco.hu/

https://www.facebook.com/infinityruha

und andere…

Welcome-Ticket: 1.990 Ft/Prs

(Welcome-Prosecco, Erfrischungsgetränk, Fingerfood)

Ticket mit Abendessen: 6.990 Ft/Prs

(Welcome-Prosecco, Erfrischungsgetränk, Fingerfood, sowie 4-Gänge-Dinner)

Buchen Sie das ganze Wochenende im Golf Resort und genießen Sie auch die traumhaft schönen Apartments und den romantischen Wellness-Bereich!

Ausführliche Informationen und Anmeldung:

Diána Szili

E-Mail: events@zalasprings.hu

Mobil: 06 20 245 44 25