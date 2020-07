Zala Springs Charity Golf Weekend in Zalacsány

Das Zala Springs Golf Resort veranstaltet vom 31. Juli bis 1. August 2020 zum dritten Mal ein zweitägiges Charity Golf Festival. Ein Teil der Einnahmen kommt der Stiftung für Frühgeburtenrettung und Kinderintensivmedizin zugute.





Das Golf Festival in der prächtigen Anlage des Zala Springs Golf Resort verspricht sowohl den Golfern als auch ihren Begleitungen gute Spiele und unvergessliche Stunden. Das Startgeld beträgt für Klubmitglieder 7.900 Ft, für Gäste 21.900 Ft, es inkludiert auch ein Mittagessen nach dem Wettbewerb.

Der Veranstalter spendet vom Startgeld 4.500 Ft an die genannte Stiftung, die verspricht: „Wir haben schon viele Wunder vollbracht und wollen das auch in Zukunft tun.“ Dieses edle Bemühen der Ärzte und des gesamten medizinischen Personals verdient Unterstützung, denn Kinder sind das Wertvollste, was wir besitzen. In Ungarn kommt jedes 12. Kind als Frühgeburt auf die Welt. Deshalb sind die wichtigsten Ziele der Stiftung, die Rettungsbedingungen für Neugeborene zu verbessern, die nach der Geburt in kritischer oder lebensgefährlicher Verfassung sind, die Krankenhausintensivpflege und Rehabilitation für Säuglinge, bzw. für alle Kinder weiterzuentwickeln, die Weiterbildung von Ärzten und medizinischem Personal in diesem Bereich zu fördern.

Das Charity Golf Festival organisiert des Weiteren eine stille Wohltätigkeitsauktion, deren Einnahmen ebenfalls an die Stiftung gehen. Anmeldungen zum Golf Weekend im Zala Springs Golf Resort auf: zalasprings.hu