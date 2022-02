Nebenberuflich Geld verdienen per Smartphone und Internet: Kann das gehen?

Smartphone und Social Media sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Doch im Internet auch noch sicher und zuverlässig Geld zu verdienen, kann das möglich sein? Während der klassische Online-Handel einiges an Zeit und Arbeitseinsatz erfordert, gibt es daneben durchaus einige leicht zugängliche Möglichkeit, durch kluge Investitionen oder auf einem gerade entstehenden neuen Arbeitsmarkt einen kleinen Nebenverdienst aufzubauen. Welche vielversprechenden Möglichkeiten sich hier auftun, folgt in diesem Beitrag.

Alt und doch ganz neu: Mit Aktien handeln

Während früher noch bei der Hausbank ein eigenes Wertpapierdepot eröffnet und alle Transaktionen umständlich über Telefongespräche geordert werden mussten, bieten heute sogenannte Neobroker den niedrigschwelligen Einstieg. So ermöglichen viele Trading-Apps den einfachen Handel mit Wertpapieren mit nur wenigen Klicks. Umständliche und zeitintensive Beratungsgespräche können so entfallen, und durch niedrige Depotgebühren kann beinahe jeder schon mit wenigen Euro in den Aktienhandel einsteigen. Will man jedoch nicht bloß langfristig investieren, etwa zur Altersvorsorge, sondern sich ein kleines Nebeneinkommen aufbauen, wird man zum sogenannten Trading greifen müssen. Dabei wird vor allem auf kurzfristige Kursschwankungen gesetzt, auf deren Verlauf man mit sogenannten Derivaten spekuliert. Auch wenn man auf Neobrokern durchaus auch Glück haben kann, so wird man für einen langfristigen Erfolg auf eine intensive Beschäftigung mit Tradingstrategien und Marktverhalten nicht herumkommen. Vorteile sind vor allem der jederzeit mögliche Einstieg und die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit.

In digitale Währungen investieren

Neben der klassischen Anlage in Wertpapiere steht heute jedem mit einem Smartphone der Handel mit Kryptowährungen offen. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass bei dem Bitcoin, der ersten Kryptowährung überhaupt, einige Frühanleger zu sehr viel Geld gekommen sind. Ob der Bitcoin die hohen Wertzuwächse der Vergangenheit wiederholen kann, ist jedoch fraglich und schwer vorherzusehen. Bei etwas Risikobereitschaft bieten jedoch nie neu entwickelten Kryptowährungen, sogenannte Altcoins, die Möglichkeit zum nächsten Renner in Sachen digitale Währungen zu werden. Jedoch ist deren Zahl mittlerweile nicht mehr zu überschauen, und ohne eine Einarbeitung in die Themen Blockchain und digitalen Handel ist auch hier der Erfolg reine Glückssache. Jedoch haben mittlerweile viele Zentralbanken die Vorteile von digitalen Währungen erkannt und geben eigene Kryptowährungen aus. So hat die Zentralbank von China digitale Währung in Form des elektronischen Yuan herausgegeben. Dieser e-RMB ist ein vollwertiges Zahlungsmittel, setzt dabei jedoch auf die klassischen Vorteile einer Kryptowährung wie schnelle Zahlungsabwicklung, hohe Transaktionssicherheit und weltweite Verfügbarkeit. Anders als bei Altcoins steht hier die Währung auch Geschäftsbanken offen, und sowohl die Kontrolle als auch das Mining liegen nicht in den Händen von anonymen Internetnutzern. Wer die Prognose einer zukünftigen Wertsteigerung und dem enormen Bedeutungsgewinn von digitalen Währungen teilt, könnte daher von einem Investment in diese erste digitale Währung einer Zentralbank profitieren.

Umfragen beantworten und Texte verfassen

Doch neben Investitionsmöglichkeiten lässt das Internet auch gänzlich neue, einstiegsfreundliche Arbeitsformen entstehen. So wächst die Zahl an Unternehmen, welche ihre Aufgaben in das Netz auslagern und durch Gelegenheitsjobber im Internet ausführen lassen. Dabei können auf speziellen Plattformen zum Beispiel gegen Entgelt Umfragen für die Wissenschaft oder die Konsumforschung ausgefüllt werden. Je nach Dauer und Häufigkeit können hier in einem Monat durchaus einige Euro zusammenkommen. Auch Produktbeschreibungen oder kleinere Texte werden zunehmend über Internet-Vermittler in Auftrag gegeben. Der Vorteil ist dabei, dass weder eine klassische Bewerbung noch eine offizielle Qualifikation erforderlich sind. Wer Zeit hat und etwas Textsicherheit mitbringt, kann sich daher von jedem beliebigen Ort ein Zubrot verdienen. Ob man nun per Smartphone traden, in digitale Währungen investieren oder im Internet Gelegenheitsarbeit verrichtet möchte: Möglichkeiten zum Gelderwerb im Internet gibt es mittlerweile viele.