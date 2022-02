Orbán: Die Sicherheit der Ungarn hat Vorrang

Ungarn muss sich aus dem militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine heraushalten, sagte Viktor Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Was für uns am wichtigsten ist, ist die Sicherheit des ungarischen Volkes“, sagte der Ministerpräsident und fügte hinzu, dies bedeute, dass die Entsendung von Truppen oder militärischer Ausrüstung in die Ukraine „nicht in Frage kommt, obwohl wir natürlich humanitäre Hilfe leisten werden“. Unterdessen erklärte Orbán, Ungarn verurteile denRusslands auf die Ukraine. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten in der Europäischen Union und der NATO verurteilen wir Russlands militärischen Angriff“, sagte Orbán und fügte hinzu, er glaube, dass Europa in dieser Frage geeint bleibe und gemeinsame Reaktionsmaßnahmen ergreifen könne, wobei er darauf hinwies, dass die Staats- und Regierungschefs der EU am Abend einen Dringlichkeitsgipfel zur Erörterung des Konflikts abhalten würden. Er sagte auch, dass Ungarn Truppen und Polizeibeamte in der Nähe derzur Ukraine stationiert habe. Er fügte hinzu, dass Ungarn mit einer steigenden Zahl ukrainischerrechnen könne. „Wir sind darauf vorbereitet, sie zu versorgen, und wir werden in der Lage sein, diese Herausforderung schnell und effektiv zu bewältigen“, sagte er.

Orbán sagte, die Regierung lehne Vorschläge der linken Parteien ab, die die ungarische Energie- und Gasversorgung gefährdeten und mit Obergrenzen für die Stromrechnungen der Haushalte drohten.