Ungarische Nationalbank begrenzt Kundenabhebungen bei der Sberbank Magyarország

Die Ungarische Nationalbank (NBH) teilte am Dienstag mit, dass sie die Rückzahlungsbeträge der Sberbank Magyarország ab dem 2. März für dreißig Tage auf 7 Millionen Forint (18.900 EUR) pro Kunde begrenzt, um den sicheren Betrieb des Kreditinstituts zu gewährleisten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die NBH erklärte, sie habe die Maßnahme eingeleitet, um die ungarische Niederlassung der Sberbank in die Lage zu versetzen, die gesetzlichen Bestimmungen überund Kapitalpositionen in Ungarn in der kommenden Zeit einzuhalten, nachdem gegen die Mutterbank im Zuge der russisch-ukrainischen Kriseverhängt worden waren. Die Zentralbank und Marktaufsichtsbehörde teilte mit, dass sie ab dem 28. Februar einenfür die Bank ernannt hat. Die Entscheidung wurde getroffen, um das Kapital und die Liquidität des Kreditinstituts sowie die am Betrieb des Instituts Beteiligten zu schützen.

Der Aufsichtskommissar wird die Leitung der Bank vom Vorstand übernehmen und ihr ordnungsgemäßes Funktionieren sicherstellen. Die Filialen und Kontobewegungen der Sberbank werden ab Mittwoch wie gewohnt zur Verfügung stehen, so die NBH. Die NBH erklärte, die aktuellen Ereignisse hätten keine Auswirkungen auf andere Mitglieder des inländischen Finanzsystems. Sie wies auch darauf hin, dass die Einlagen der Sberbank Magyarország durch den nationalen ungarischen Einlagensicherungsfonds (OBA) gedeckt sind. Öffentlichen Aufzeichnungen zufolge verfügte die Sberbank Magyarország Ende 2020 über eine Bilanzsumme von 511 Milliarden Forint. Die Kundeneinlagen beliefen sich auf knapp 355 Milliarden Forint.