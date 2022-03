Katastrophenschutzbehörde bietet über 7.000 Flüchtlingen Unterkunft

Die ungarische Katastrophenschutzbehörde hat nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit Gemeinde- und Komitatsbehörden bisher 7.028 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, darunter 3.809 Kinder und 2.150 Frauen. Die Flüchtlinge seien in 173 Aufnahmezentren in 11 Komitaten untergebracht worden, teilte das nationale Katastrophenmanagementzentrum OKF der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das OKF wies darauf hin, dass es rund um die Uhr an den Flüchtlingssammelstellen entlang der ungarisch-ukrainischen Grenze, an den Budapester Bahnhöfen und im Sport- und Veranstaltungszentrum BOK, das als humanitärer Transitpunkt dient, präsent ist. Die Behörde erklärte, sie helfe bei der Koordinierung des Transports und der Unterbringung von Flüchtlingen, die sich für einen Aufenthalt in Ungarn entschieden haben, und stelle Betten und Material für diezur Verfügung. Das OKF hat bisher 1.619 Feldbetten, 467 Matratzen, 1.293 Decken und 2.120 Schlafsäcke für die Aufnahmezentren zur Verfügung gestellt, so die Behörde.

Die Budapester Polizei nahm am Dienstag 1.638 Flüchtlinge auf, darunter 572 Kinder, wie aus der Website der Polizei hervorgeht. Die Flüchtlinge, die mit Sonderzügen am Bahnhof Kőbánya Felső im Osten Budapests ankamen, wurden mit Bussen zum Sport- und Veranstaltungszentrum BOK gebracht, das als humanitärer Transitpunkt dient. Die Behörden brachten 99 Personen, darunter 72 Kinder, in Unterkünfte in der Hauptstadt und in den Außenbezirken. Die Polizei hat 31 ukrainische Dolmetscher unter Vertrag genommen und arbeitet eng mit den Mitarbeitern der Katastrophenschutzbehörde, der Einwanderungsbehörde, der Stadtverwaltung von Budapest sowie zahlreichen Hilfsorganisationen zusammen.