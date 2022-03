Inflation in Ungarn im Februar bei 8,3 Prozent

Wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mitteilte, stieg der ungarische Verbraucherpreisindex im Februar um 8,3 % auf Jahresbasis, so stark wie seit August 2007 nicht mehr, gegenüber 7,9 % im Vormonat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Analysten hatten mit einer Inflationsrate von 8,1 % gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen dieim Februar um 1,1 %. Treibstoff- und Lebensmittelpreise waren die Haupttreiber der Inflation. Diestiegen im Jahresvergleich um 11,3 %, die Preise fürum 18,7 %, während die Preise für alkoholische Getränke und Tabakwaren um 8,2 % stiegen.

Die Ungarische Nationalbank erklärte, dass die Preise für Nahrungsmittel und Industriegüter die Inflationsdaten für Februar anführten, während die Kerninflation durch verarbeitete Nahrungsmittel, Industriegüter und Dienstleistungen angeheizt wurde. Die Kraftstoffpreise trugen der Analyse zufolge 1,3 Prozentpunkte zur Gesamtinflation bei. Die NBH wies auf ein „höheres Tempo der Preisanpassung“ hin, das durch höhere globale Rohstoff- und Energiepreise angetrieben wurde, die sich „schnell und über eine breite Palette von Produktgruppen“ manifestierten. Sie stellte fest, dass eine vorübergehende Rücknahme der Preise für einige Grundnahrungsmittel durch die Regierung ab Februar den „Anstieg der Lebensmittelpreise gebremst“ habe. Die vom Nationalen Statistikamt ermittelte Kerninflation ohne Berücksichtigung der Auswirkungen indirekter Steuern stieg im Februar auf 8,1 % gegenüber 7,4 % im Vormonat. Die Indikatoren, die die Inflationserwartungen der Haushalte messen, wiesen laut NBH „eine ungewöhnlich hohe Volatilität“ auf.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Zwischenzeit erklärte Márton Nagy, der wichtigste Wirtschaftsberater des Ministerpräsidenten, gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die staatlichen Preisobergrenzen die Gesamtinflation um 3-4 Prozentpunkte gesenkt hätten. Nagy sagte, die Inflation in Ungarn liege im Februar im Mittelfeld der EU-Mitgliedstaaten. In Litauen, Estland, Belgien und Lettland stiegen die Preise schneller, und auch in Polen und der Tschechischen Republik wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex über dem ungarischen liegt, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte, dass sich die Auswirkungen der staatlichen Preisobergrenzen für Lebensmittel und Kraftstoffe im Februar und März stärker bemerkbar machten, da die weltweiten Energie- und Getreidepreise stiegen. Er schätzte, dass Ungarns regulierte Versorgungspreise für Haushalte den Verbraucherpreisindex um 1,5 bis 2 Prozentpunkte sinken ließen, während die vorübergehenden Preisobergrenzen für Kraftstoffe und einige Grundnahrungsmittel „fast 1 Prozentpunkt“ bzw. 0,8 bis 1,0 Prozentpunkte einsparten. Er warnte davor, dass die Sanktionen gegen Russland für die ungarische Wirtschaft einen „erheblichen Verlust“ bedeuten und die Energie- und Lebensmittelpreise weiter steigen könnten.