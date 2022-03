VéNégy Festival bietet über 50 Musikprogramme

Das VéNégy Festival (Visegrad Four) und das Theatertreffen werden vom 23. bis 26. Juni 2022 in Nagymaros in Nordungarn über fünfzig Musikprogramme auf vier Bühnen anbieten, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Programm umfasst eine Mischung aus Rock-, Pop-, Elektronik-, Folk- und akustischen Produktionen sowie DJ-Sets in der Stadt beim größten Festival der, hieß es in einer Erklärung. Am Eröffnungstag stehen unter anderem Mörk,, Beton Hofi,und Bonilevine auf dem Programm. Als Highlight werdenam 25. Juni nach, Saya Noé und Utazók die Bühne betreten. Am letzten Tag des Festivals treten, Russkaja, Irie Maffia, Platon Karataev, Konyha und The Elefánt auf. Polen wird durchvertreten sein. Einzelheiten zum Programm finden Sie unter