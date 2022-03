Parlament wählt Katalin Novák zur Präsidentin

Das ungarische Parlament hat am Donnerstag Katalin Novák zur Präsidentin der Republik gewählt. Novák, die frühere Ministerin ohne Geschäftsbereich, die für Jugend und Familie zuständig ist, erhielt 137 von 188 gültigen Stimmen. Der Wirtschaftswissenschaftler Péter Róna, der Kandidat der Opposition, erhielt 51 Stimmen. Insgesamt gaben 195 Abgeordnete ihre Stimme ab. Novák legte den Amtseid ab und wird am 10. Mai als sechstes ungarisches Staatsoberhaupt die Amtsgeschäfte übernehmen. Sie wird die erste weibliche Präsidentin Ungarns sein – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Novák hat einen Abschluss in Wirtschaft und Recht und war zwischen 2001 und 2003 Beamtin des Außenministeriums, bevor sie 2010 Beraterin des damaligen Außenministers János Martonyi wurde. Im Jahr 2012 wurde sie zur Kabinettschefin des damaligen Personalministers Zoltán Balog ernannt, bevor sie von 2014 bis 2020 als Staatssekretärin für Familien- und Jugendfragen tätig war. Im Jahr 2020 wurde sie zur Ministerin ohne Geschäftsbereich für Familienangelegenheiten ernannt.

Novák hat in den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland gelebt und gearbeitet und spricht Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Bei der Abstimmung am Donnerstag handelte es sich um die achte Präsidentschaftswahl des Parlaments seit dem Systemwechsel im Jahr 1990. Nach der ungarischen Verfassung verkörpert der Präsident der Republik die Einheit der Nation, wacht über die demokratische Funktionsweise des Staates und ist Oberbefehlshaber der ungarischen Streitkräfte. Der Präsident wird vom Parlament für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt und kann maximal zwei Amtszeiten absolvieren.

Novák hat sich verpflichtet, den Frieden zu fördern und die Verfassung zur Grundlage ihrer Arbeit zu machen. Zuvor hatte sie gesagt, dass die bevorstehenden Parlamentswahlen am 3. April ein entscheidender Moment seien, und die Hoffnung geäußert, dass die Wähler die nationalen Interessen und die Zukunft der Kinder des Landes nicht aus den Augen verlieren würden. Novák sagte, sie sei bereit für die Aufgabe, alle Ungarn zu vertreten. Der freie Wille des Landes sei die Grundlage der Souveränität und die Familie die Wiege des Landes. „Ich werde niemals bereit sein, die Souveränität im Sinne der Nation aufzugeben“.

Novák sagte, sie sei entschlossen, eine gute Präsidentin zu werden, „nicht obwohl, sondern weil sie eine Frau ist“. Sie fügte hinzu, dass sie sich als Mutter und Ehefrau für Frieden, Verständnis und Sicherheit einsetzen werde. Sie werde nicht zulassen, dass jemand „russisches Roulette“ mit der hart erkämpften Unabhängigkeit Ungarns spiele. „Wir gehören zu Europa und Europa gehört zu uns“, sagte sie. „Wir können das nicht ändern und wollen es auch nicht ändern“, fügte sie hinzu.

Novák bezeichnete den von Russland angezettelten Krieg als „unentschuldbar und unerklärlich“. Die Ungarn wollen Frieden und die Frauen wollen den Frieden gewinnen, nicht den Krieg, sagte sie. Sie bedankte sich bei denjenigen, die den Menschen in Not Hilfe anbieten. Sie sagte, dass sie letzte Woche Transkarpatien besucht habe und fügte hinzu, dass die ethnischen Ungarn, die sich entschieden hätten, dort zu bleiben, genauso wichtig seien wie diejenigen, die das Land verlassen hätten, und andere Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie dankte dem scheidenden Präsidenten János Áder und der First Lady Anita Herczegh für den Austausch ihrer Erfahrungen aus den vergangenen zehn Jahren und fügte hinzu, dass ihre erste Reise nach Hause zu ihrer Familie gehen werde und sie plane, Warschau so bald wie möglich zu besuchen.