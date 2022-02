Internationales Theaterfestival zeigt 16 Produktionen aus 12 Ländern

Das 8. Internationale Theatertreffen Madách (MITEM) wird zwischen dem 20. April und dem 8. Mai 16 Produktionen aus 12 Ländern im Nationaltheater in Budapest zeigen, teilten die Organisatoren am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Eröffnet wird das Festival mit dem Stück Hamlet des Ungarischen Theaters von Cluj (Kolozsvár) aus Rumänien. Auf dem Programm stehen Theatergruppen aus Bosnien, Frankreich, Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Russland, der Tschechischen Republik, der Ukraine, Ungarn und Vietnam. Der Staatssekretär für Kultur, Péter Fekete, erklärte gegenüber der Presse, dass die Kultur in der Zeit des Niedergangs der Pandemie als „Motor für den Neubeginn des Lebens“ dienen könne. Der Direktor des Nationaltheaters, Attila Vidnyánszky, erklärte, dass zum ersten Mal in der Geschichte des MITEM Aufführungen aus Bosnien und Vietnam in das Programm aufgenommen wurden, das auch Zirkus- und Tanzshows sowie Puppenspiele umfasst.