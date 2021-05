V4-Festival findet Ende Juni in Nagymaros statt

Das VéNégy-Festival mit Künstlern aus der Visegrad-Gruppe findet vom 24. bis 27. Juni 2021 in Nagymaros (Nordungarn) statt. Auf dem Festival werden unter anderem die ungarischen Bands Halott Pénz, Punnany Massif und Bori Péterffy and the Love Band auftreten. Auch die österreichische Punk-Metal-Band Russkaja wird auftreten, neben Gruppen aus Tschechien, Polen und der Slowakei, hieß es – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Theaterzelt wird im Vorfeld des Festivals einen Workshop für V4-Theaterprofis anbieten und ein buntes Medley von Aufführungen aus den vier Ländern zeigen. Andere Programme werden Straßenaufführungen, Sportmöglichkeiten und Gastro-Programme beinhalten, sagten die Organisatoren.

Sollte es die Pandemieverordnung nicht erlauben, das Festival im Juni zu eröffnen, wird es auf den 4. bis 8. August 2021 verschoben, sagten die Organisatoren in einer Erklärung gegenüber MTI.