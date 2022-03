Ungarn: Bislang über 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen

Seit Beginn des Krieges sind mehr als 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ungarn angekommen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn führe die größte humanitäreseiner Geschichte durch und habe in den letzten zwei Wochen 201.706 Flüchtlinge aufgenommen, sagte Szijjártó. Die staatlichen Institutionen seien darauf vorbereitet, alle Flüchtlinge zu versorgen, sagte der Minister und fügte hinzu, dass diejenigen, die für längere Zeit im Land bleiben, Arbeit finden werden, während Kindern ein Schul-, Kindergarten- oder Krippenplatz angeboten wird.

Bislang haben etwa 115.000 Menschen in den an der Grenze eingerichteten Hilfspunkten Hilfe erhalten, während die Hilfskampagne der Regierung „Brücke für die Unterkarpaten“ 638 Millionen Forint (1,7 Millionen Euro) an Spenden gesammelt hat, sagte er. Die Regierung habe 800 Tonnen Lebensmittel und 200 Tonnen Hygieneartikel im Gesamtwert von 583 Millionen Forint in die westukrainische Region Transkarpatien geliefert und Kindern, die eine Krankenhausbehandlung benötigten, eine umfassende medizinische Versorgung angeboten, sagte Szijjártó. Ungarn führe derzeit Gespräche über die Aufnahme von 128 kranken Kindern, fügte er hinzu.

Szijjártó betonte, wie wichtig es sei, klar und verantwortungsbewusst über den Krieg zu kommunizieren. Ungarn verurteile die militärische Aggression Russlands und unterstütze die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine sowie das ukrainische Volk. „Es ist schrecklich und schockierend, dass wir am Ende des ersten Quartals des 21. Jahrhunderts belagerte Städte und brutale Kriegshandlungen in Europa erleben“, sagte Szijjártó. „Es ist schrecklich zu sehen, dass das Leben und die Errungenschaften von Familien zerstört werden und sie gezwungen sind, alle Früchte ihrer Arbeit in einen Koffer oder einen Rucksack zu packen und aus einer unsicheren und lebensbedrohlichen Situation zu fliehen, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden.“ Szijjártó sagte, die oberste Priorität der Regierung sei es, die Sicherheit der Ungarn zu gewährleisten, weshalb das ungarische Militär seine Präsenz an der Ostgrenze verstärkt habe. Er betonte auch, dass Ungarn nicht in den Krieg hineingezogen werden dürfe.

Szijjártó unterstrich die Bedeutung der Aufrechterhaltung der europäischen Einheit und wies darauf hin, dass Ungarn an allen Konsultationen über den Krieg teilgenommen habe und an allen Entscheidungen über Sanktionen beteiligt gewesen sei. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die Bedrohung der Energiesicherheit Ungarns eine „rote Linie“ darstelle und dass die Regierung die Einführung eines Embargos gegen Russland nicht unterstützen werde. „Die Erdgasversorgung ist keine ideologische, politische oder philosophische Frage, sondern eine physische“, sagte Szijjártó. „Entweder gibt es Gasvorkommen oder nicht. Entweder gibt es Pipelines oder nicht“, sagte er und fügte hinzu, dass die Ungarn nicht den Preis eines Krieges zahlen müssten.