Shell Ungarn kündigt 25.000 Forint als Obergrenze für das Tanken von Pkw an

Shell Ungarn hat angekündigt, dass ab Donnerstag eine Obergrenze von 25.000 Forint (66 EUR) für das Tanken von PKWs gilt. Die Begrenzung gilt für alle Benzin- und Dieselkraftstoffe an 30 Shell-Tankstellen in der Hauptstadt und 76 Tankstellen an anderen Standorten in Ungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die seit dem 22. Februar geltendevon 100 Litern für das Tanken an den zwölf Shell-Tankstellen an internationalen Transitstrecken bleibt unverändert. Die Begrenzung gilt nicht für Hochdruckpumpen, die zum Betanken vonund anderen großen Fahrzeugen verwendet werden. Shell Ungarn begründete die Maßnahme mit der „Rekordnachfrage nach Fahrzeugkraftstoff“ an seinen Tankstellen, die durch denund den Beginn der landwirtschaftlichen Saison angekurbelt wurde. Die ungarische Regierung hat die Preise für Kraftstoffe im Einzel- und Großhandel vorübergehend auf 480 Forint pro Liter gedeckelt, um die steigendezu bekämpfen.