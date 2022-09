Szijjártó: Ungarn führt größte humanitäre Aktion seiner Geschichte durch

Ungarn führt die größte humanitäre Aktion seiner Geschichte durch, indem es 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt und sich am Wiederaufbau einer Schule und einer medizinischen Einrichtung in der Region Kiew beteiligt, sagte Außenminister Péter Szijjártó in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarischen Behörden bieten ukrainischen Eltern, die in Ungarn bleiben wollen, Arbeit sowie Bildung und Gesundheitsversorgung für ihre Kinder an, zitierte das Ministerium Szijjártó auf einer Geberkonferenz zur Ukraine, die unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung der Vereinten Nationen stattfand. Mehr als 4.000 ukrainische Kinder haben im September in 1.250 Einrichtungen in Ungarn den Kindergarten oder die Schule besucht, und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihnen bei der Überwindung von Sprachschwierigkeiten zu helfen, fügte er hinzu.

Ungarn ist bereit, eine zerbombte Schule und eine Arztpraxis in der Region Kiew vollständig wieder aufzubauen. Letztere befindet sich in einem Mehrzweckgebäude, in dem auch die Gemeindeverwaltung und ein Postamt untergebracht sind. Darüber hinaus hat die Regierung 1.000 Stipendien für ukrainische Flüchtlinge, die an ungarischen Hochschulen studieren wollen, sowie spezielle medizinische Leistungen für 130 Kinder angeboten, so Szijjártó.

Als Nachbarland der Ukraine erlebe Ungarn die negativen Auswirkungen des Krieges unmittelbar und habe ein ureigenes Interesse daran, dass der bewaffnete Konflikt so schnell wie möglich beendet werde, fügte er hinzu. Es gibt kaum eine geeignetere oder breitere Plattform als die UN-Generalversammlung, um den Friedensprozess voranzutreiben, und die ungarische Regierung wird den Erfolg der Tagung daran messen, ob sie dem Frieden näher kommt, fügte der Minister hinzu.