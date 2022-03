Ungestörter Verkehr an ungarisch-ukrainischen Grenzübergängen

An den ungarisch-ukrainischen Grenzübergängen können Flüchtlinge sicher und human einreisen, während Hilfstransporte mit Vorrang abgefertigt werden, sagte Finanzminister Mihály Varga am Samstag nach einem Besuch des Grenzübergangs Záhony – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister erklärte, dass seit dem 24. Februar mehr als 200.000 Flüchtlinge die Grenze überquert haben. Trotz der Kriegssituation herrschten ruhige und gut organisierte Bedingungen, und die Behörden versuchten, die Ankünfte so human und schnell wie möglich abzuwickeln. Derzeit laufe die größte humanitäre Aktion in der ungarischen Geschichte, bei der auch die an der Grenze arbeitenden Zollbeamten eine wichtige Rolle spielten, sagte er. Die ungarischehat bereits am ersten Tag des Konflikts ein vereinfachtes Verfahren eingeführt, damit die Flüchtlinge ohne Verzögerung einreisen können, fügte er hinzu. Mit diesem Ansatz gehe Ungarn auch „mit gutem Beispiel für andere Länder voran“, sagte er.

Die Zollbehörden hätten die mehr als 1.500 Hilfssendungen, die in die Ukraine gingen, ohne langwierige schriftliche Bearbeitung vorrangig behandelt, so Varga. Der Minister bekräftigte, dass die Sicherheit Ungarns und der ungarischen Bevölkerung für die Regierung oberste Priorität habe und dass alles getan werde, um den Grenzübertritt von Waffen in beide Richtungen zu verhindern. Er äußerte die Hoffnung, dass die in Ungarn ankommenden Flüchtlinge die Vorschriften einhalten und den Besitz von Waffen, die sie bei sich tragen, melden werden, da sie auf diese Weise Sanktionen verhindern können. Die ungarische Regierung sei entschlossen, jeden Waffentransfer von Ungarn in die Ukraine zu verhindern, sagte er.