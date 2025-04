Einige Grenzübergänge entlang der österreichischen Grenze geschlossen

Das ungarische Polizeipräsidium (ORFK) hat die Schließung einiger Grenzübergänge an der Grenze zu Österreich ab Freitag Mitternacht angekündigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut ORFK haben die österreichischen Behörden die Polizei über die Einschränkungen des grenzüberschreitenden Verkehrs informiert, um die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche einzudämmen. Der Personen- und Fahrzeugverkehr wurde an den Grenzübergängen Andau – Janossomorja, Andau – Kapuvár, Wallern – Kapuvár, Baumgarten – Sopron, Ritzing (Helenenschacht) – Sopron (Brennbergbanya), Sieggraben (Herrentisch) – Sopron (Görbehalomtelep), Nikitsch – Sopronkövesd, Deutsch Jahrndorf – Rajka, Nickelsdorf – Rajka, Deutschkreutz – Harka, Neckenmarkt – Harka, Deutschkreutz – Nagycenk, Halbturn – Varbalog, Halbturn – Varbalog (Albertkazmerpuszta), Klostermarienberg – Olmod, Loipersbach – Ágfalva, Schattendorf – Ágfalva, Lutzmannsburg – Zsira, Lutzmannsburg (Rebberg) – Zsira, Lutzmannsburg (Therme) – Zsira und Nikitsch – Zsira gesperrt. An den weiterhin in Betrieb befindlichen Grenzübergängen ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen, so das ORFK weiter.