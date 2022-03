Ungarns Handelsbilanz weist den siebten Monat in Folge ein Defizit auf

Ungarns Handelsbilanz wies im Januar den siebten Monat in Folge ein Defizit auf. Dies geht aus einer ersten Lesung von Daten hervor, die das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

, eine exportorientierte Wirtschaft, in der Handelsüberschüsse die Norm sind, verzeichnete in diesem Monat einvon 196 Millionen Euro, wobei die Exporte im Jahresvergleich um 15,1 % auf 10,288 Milliarden Euro und die Importe um 31,2 % auf 10,485 Milliarden Euro stiegen. Analysten erklärten, die steigenden Importe und die schwächere Handelsbilanz seien zum großen Teil auf die wachsende Inlandsnachfrage und die in die Höhe geschossenenzurückzuführen.

Gergely Suppan, Analyst der Takarékbank, sagte, dass der Krieg in der Ukraine die Erwartungen weiter trübt, nachdem der Handelsbilanzüberschuss im Jahr 2021 auf 1,9 Milliarden Euro gesunken ist. Steigende Getreidepreise, eine weitere Folge des Krieges, könnten die sich verschlechternde Handelsbilanz ausgleichen, aber dies würde durch die Exportbeschränkungen für Getreide gedämpft, sagte er. Der Außenhandel könnte in diesem Jahr ein Defizit aufweisen, das durch den Aufbau neuer Kapazitäten in den nächsten Jahren ausgeglichen werden könnte, sagte er.