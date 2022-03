Orbán: „Wir werden nicht zulassen, dass der linke Flügel Ungarn in den Krieg zieht“

„Wir werden nicht zulassen, dass der linke Flügel Ungarn in den Krieg zieht“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag bei einer Gedenkveranstaltung zum Nationalfeiertag am 15. März vor dem Parlament – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán erklärte, dass Wähler, die Frieden und Sicherheit wollten, bei denam 3. April für das regierende Fidesz-Bündnis stimmen würden. Orbán bestand darauf, dass der linke Flügel „seinen gesunden Menschenverstand verloren“ habe und „schlafwandlerisch“ in einen „grausamen, langwierigen und blutigen Krieg“ ziehen werde. Er beschuldigte den linken Flügel, ungarische Soldaten und ungarische Waffen in den Krieg in der Ukraine schicken zu wollen. „Wir werden das nicht zulassen. Wir werden nicht zulassen, dass der linke Flügel Ungarn in diesen Krieg hineinzieht. Wir werden nicht zulassen, dass der linke Flügel Ungarn zu einem militärischen Ziel macht und die Ungarn und ethnischen Ungarn in den Unterkarpaten zu militärischen Zielen“, fügte er hinzu.

In Bezug auf die jüngsten Präsidentschaftswahlen sagte Orbán, dass der Zeitpunkt der Wahl einer Frau zur Präsidentin in Ungarn „perfekt“ gewesen sei. Er zitierte die neue Staatspräsidentin Katalin Novák mit den Worten, dass Frauen „den Frieden gewinnen wollen, nicht den Krieg“. „Wenn wir den Krieg beenden wollen und wenn wir wollen, dass Ungarn sich aus dem Krieg heraushält, müssen wir auf die Frauen hören“, sagte er. „Mütter wissen, dass es zwanzig Jahre dauert, einen Mann zu erziehen, aber ein Mann kann in zwanzig Sekunden zerstört werden“, sagte er.