Ungarns Handelsbilanz weist im April ein Defizit von 475 Millionen Euro auf

Die ungarische Handelsbilanz wies im April 2022 ein Defizit von 475 Millionen Euro auf, wie das Statistische Zentralamt (KSH) in einer ersten Auswertung der Daten mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nach Angaben des KSH verzeichnete Ungarn den zehnten Monat in Folge ein Handelsbilanzdefizit. Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 12,1 % auf 11,052 Milliarden Euro und die Importe kletterten um 21,1 % auf 11,527 Milliarden Euro. Auf den Handel mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union entfielen 77 % der Ausfuhren und 70 % der Einfuhren.

Gergely Suppan, Analyst der Magyar Bankholding, erklärte, dass sich die Außenhandelsbilanz angesichts der steigenden Investitionen und des steigenden Verbrauchs voraussichtlich weiter verschlechtern werde, sich aber in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren könnte, wenn sich der weltweite Mangel an Chips verringert und neue Produktionskapazitäten in Betrieb genommen werden. Wegen des Krieges in der Ukraine könnte die Handelsbilanz in diesem Jahr negativ ausfallen, nach einem Überschuss von 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, fügte er hinzu. Gábor Regős, der leitende Makroanalyst von Századvég, sagte, dass die Schwäche des Automobilsektors sich als Hemmschuh für das Exportwachstum erweise, während er gleichzeitig feststellte, dass Konsum und Investitionen die Importe ankurbeln.