Serbisches Zivilflugzeug von ungarischen Gripen-Kampfjets abgefangen

Ungarische Gripen-Kampfjets wurden am Montagnachmittag eingesetzt, um ein Zivilflugzeug abzufangen, nachdem der Flugverkehrskontrolle mitgeteilt worden war, dass das Flugzeug eine Bombe an Bord habe, teilte das Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der serbische, der sich auf dem Weg von Belgrad nachbefand, wurde an der ungarisch-slowakischen Grenze zurückgewiesen, nachdem der Belgrader Kontrollturm der ungarischen Flugsicherung mitgeteilt hatte, dass das Flugzeug eine Bombe an Bord habe. Das Combined Air Operations Centre deralarmierte die Gripen-Kampfflugzeuge der ungarischen Streitkräfte, die das serbische Flugzeug schnell identifizierten und es aus dem ungarischen Luftraum in Richtung Serbien eskortierten. Die Gripen-Kampfjets blieben in der Nähe der Grenze in der Luft, bis der Airbus A-319 landete, so das Ministerium.