Österreichisches Leichtflugzeug nähert sich dem Kernkraftwerk Paks

Ein österreichisches Leichtflugzeug vom Typ Piston ist in die verbotene Drei-Kilometer-Zone des ungarischen Kernkraftwerks Paks in Mittelungarn geflogen, teilte der Kommunikationsdirektor des Kraftwerks am späten Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gripen des ungarischen Militärs wurden alarmiert und eskortierten die Piston nach Szeged, sagte Antal Kovács. Die Gripen waren gegen 17 Uhr alarmiert worden, nachdem der österreichische Pilot bei der Einreise in das Land keinen Kontakt mit der ungarischen Flugsicherung aufgenommen hatte, wie das Verteidigungsministerium zuvor mitteilte.