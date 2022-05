Ungarische Gripen-Kampfjets wurden am Montagnachmittag vom Combined Air Operations Centre der NATO in Alarmbereitschaft versetzt, nachdem eine Bombendrohung gegen ein türkisches Airbus Passagierflugzeug, das in Polen gestartet war, gemeldet worden war, teilte das Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Gripens eskortierten das Flugzeug bis zur rumänischen Grenze, so das Ministerium.