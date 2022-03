Bakondi: Regierung erwartet, dass Ungarn bis zu 900.000 Flüchtlinge aufnehmen wird

Ungarn wird voraussichtlich bis zu 900.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, sagte der Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten am Mittwochabend unter Berufung auf Prognosen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

György Bakondi sagte dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1, dass bis Mittwochmittag mehr als 432.000 Flüchtlinge in Ungarn angekommen seien. Während in der ersten Phase der Militäroperationen die Menschen aus derflohen, bevor der Krieg sie erreichte, fliehen sie jetzt direkt vor dem Krieg in sichere Nachbarländer, sagte er. Diese neue Situation erfordere von den ungarischen Behörden, den zivilen Gruppen und den lokalen Gemeinderäten andere Anstrengungen, sagte Bakondi. Dies bedeute, dass die verschiedenen Organisationen ihre Bemühungen noch besser koordinieren müssten. Ungarn müsse die Ungarn in denweiterhin unterstützen, da die Region einen starken Zustrom von Menschen aus der Ostukraine erlebt habe, die alles verloren hätten. Bakondi sagte, Ministerpräsident Viktor Orbán besuche regelmäßig die ungarisch-ukrainische Grenze, um diezu koordinieren und zu steuern.

Zu einem anderen Thema sagte Bakondi, dass Ungarn an seiner Südgrenze mit einem erhöhten Migrationsdruck konfrontiert sei. Die Behörden hätten in diesem Jahr bisher 31.200 illegale Migranten aufgegriffen und Strafverfahren gegen 280 Schleuser eingeleitet.