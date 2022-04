Ungarn: Bis zu 10.000 Menschen kommen täglich aus der Ukraine

Täglich kommen zwischen 9.000 und 10.000 Menschen aus der Ukraine in Ungarn an, und die Zahl der Flüchtlinge hat seit Beginn des Krieges 601.000 überschritten, sagte der Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Seit Beginn des Krieges habe die Regierungim Wert von 3 Milliarden Forint (7,9 Millionen Euro) nach Transkarpatien und in die Westukraine geschickt, sagte György Bakondi dem Nachrichtensender M1. „Ungarn hilft mit karitativer Hilfe, durch die Aufnahme von Flüchtlingen, die Bereitstellung von medizinischer Versorgung, Transport, Unterkunft und Arbeitsplätzen sowie durch die Organisation ihrer Weiterreise … aber unsere Priorität ist die Sicherheit der Ungarn und wir wollen nicht, dass Ungarn in diesen Krieg hineingezogen wird“, sagte er.

In der Zwischenzeit erklärte Bakondi gegenüber Kossuth Rádió, dass die südliche Grenze unter „beträchtlichem“ Migrationsdruck stehe: Jeden Tag versuchten 500 bis 600 Migranten, illegal ins Land zu kommen, sagte er. Die Migration hat auf den Hauptrouten zugenommen, was wahrscheinlich auf das Ende des Winters und laxere Pandemievorschriften zurückzuführen ist, so Bakondi.