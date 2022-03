Soltész: Ungarn ist auf die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen an der Grenze gut vorbereitet

Die an der ungarisch-ukrainischen Grenze eingerichteten Hilfszentren sind auf die wachsende Zahl von Flüchtlingen, die in den nächsten Tagen aus der Ukraine erwartet werden, gut vorbereitet, sagte der Staatssekretär für Kirchen- und Minderheitenbeziehungen am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Miklós Soltész sagte der Nachrichtenagentur MTI nach einem Besuch in Barabás undan der Grenze, dass Helfer und Polizei in naher Zukunft mit weiteren Flüchtlingsströmen aus den Unterkarpaten rechnen, nachdem sich die Lage in den letzten Tagen etwas beruhigt hat. Die aus ganz Ungarn eingegangenenhaben die Lagerkapazitäten der Hilfszentren gefüllt, und nun werden alle, die etwas beisteuern wollen, gebeten, nicht verderbliche Lebensmittel direkt an ein Zentrallager inzu schicken, sagte er.

Auch die First Lady Anita Herczegh, Botschafterin des Ungarischen Malteser Hilfsdienstes, besuchte am Donnerstag das Hilfszentrum in Beregsurány. Sie lobte die Bereitschaft der Ungarn, den Flüchtlingen zu helfen, und sagte, die Gemeinden in den Nachbardörfern hätten sich bereits in den ersten Tagen des Krieges zusammengeschlossen, was sich nach der Ankunft der Hilfsorganisationen noch verstärkt habe. Imre Szabján, der Leiter der Arbeitsgruppe Krisenmanagement der ungarischen Malteser Hilfsorganisation, sagte, dass in Beregsurány auch psychologische Ersthilfe angeboten werde, die von den durch die jüngsten Ereignisse traumatisierten Flüchtlingen zunehmend nachgefragt werde.